Si infila in una tana e resta incastrata, la cagnolina Marta salvata dal nucleo Usar dei vigili del fuoco

Genova. Disavventura a lieto fine per Marta, cagnolina che domenica pomeriggio, durante un’escursione nei boschi di Marmassana, frazione di Isola del Cantone, si è infilata nella tana di una volpe ed è rimasta incastrata.

Il padrone di Marta ha provato in ogni modo ad aiutarla a uscire, ma alla fine è stato costretto a chiedere aiuto ai vigili del fuoco. L’intervento si è però rivelato più arduo del previsto: inizialmente è intervenuta la squadra di Busalla, ma il cane si era inoltrato profondamente nel cunicolo ed è stato necessario chiedere l’intervento del nucleo USAR, Urban Search And Rescue, specializzato nella ricerca sotto macerie.

Grazie a una telecamera endoscopica i vigili del fuoco sono riusciti a individuare la cagnolina, e uno di loro scavando a mani nude è riuscito a crearsi lo spazio a malapena sufficiente per far passare le braccia e la testa, afferrare Marta, portarla in salvo e restituirla al padrone. Un po’ spaventata, certo, ma incolume.