Incidente in via Piacenza, scontro moto-auto: madre e figlio in ospedale in codice rosso

Genova. Incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15.00 in via Piacenza, all’altezza delle Gavette. Un’auto e una moto si sono scontrate e due persone che erano in sella al mezzo a due ruote sono finite all’ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi, con disagi al traffico e deviazioni.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, l’automedica Golf 3 del 118 e le ambulanze della Pubblica Assistenza Molassana e della Nuova Volontari San Fruttuoso.

I soccorsi sono scattati per un 20enne e per la madre che viaggiava insieme a lui. Entrambi hanno riportato diversi traumi, ma sono sempre rimasti vigili e coscienti. Comunque, dopo essere stati stabilizzati sul posto, sono stati trasportati in codice rosso per dinamica all’ospedale San Martino.

Secondo i primi accertamenti effettuati dal nucleo infortunistica della polizia locale, l’auto stava compiendo una svolta consentita e la moto l’ha tamponata da dietro, perciò i due centauri sono stati sbalzati dal loro veicolo.