Ragazza di 16 anni investita da uno scooter in via Pozzo

Genova. Incidente stradale questo pomeriggio in via Pozzo nel quartiere di Albaro.

Uno scooter, per cause in via di accertamento, ha investito una ragazza che stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca Genovese partite dalla vicina sede di Piazza Palermo.

La ragazza, che ha 16 anni, è stata spinalizzata e trasportata in codice giallo pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

La conducente, una donna di circa 60 anni, è stata medicata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia locale con la sezione infortunistica per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente. Secondo le prime informazioni l’investimento si sarebbe verificato sulle strisce pedonali.