Da Pegli a Pontedecimo, tre pedoni investiti in un’ora in città

Genova. Tre incidenti in meno in un’ora mercoledì nel tardo pomeriggio, tre persone investite in diverse zone della città, complici anche la pioggia e il buio.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 17.30 a Pontedecimo, dove una donna di quarant’anni è stata investita da un’auto lungo il ponte della Forestale. L’automobilista si è subito fermato, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Campomorone inviate dalla centrale operativa del 118.

La donna ha riportato un trauma a una gamba e a al viso ed è stata accompagnata all’ospedale Galliera in codice giallo. Illeso il passeggero dell’auto.

Gli altri due incidenti sono avvenuti in via Beato Martino da Pegli, e in corso Ugo Bassi, al Lagaccio. Nel primo caso la persona ferita è una pensionata di 70 anni, accompagnata all’Evangelico di Voltri, nel secondo un 25enne portato al Galliera, entrambi in codice giallo. In tutti gli episodi è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico, che ha subìto inevitabili rallentamenti.