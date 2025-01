Incidente mortale a Oregina, fissata la data dei funerali di Alessandro Novelli

Genova. Si celebreranno giovedì 23 gennaio i funerali di Alessandro Novelli, il 58enne morto nel terribile incidente stradale avvenuto la sera del 14 gennaio in via Paleocapa, a Oregina.

L’ultimo saluto si terrà nella chiesa di Nostra Signora di Loreto di Oregina alle 10, una cerimonia che si preannuncia molto partecipata. Novelli, radioamatore (faceva parte dell’Ari, Associazione radioamatori italiani) e appassionato di meteorologia, aveva creato anche una stazione meteo sul tetto di casa a Oregina, dove abitava.

Gli amici lo ricordano come una persona piena di passioni e generosa, la cui scomparsa ha gettato nello sconforto e lasciato increduli: “Ciao Ale, vogliamo ricordarti così – è stato il commento del gruppo radioamatori Liguria – sempre pronto a dare una mano a tutti, con un’ardente voglia di fare, con la tua schiettezza che a volte ci spiazzava ma che, almeno, ci faceva riflettere.

Proseguono intanto gli accertamenti sull’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio della Procura di Genova, che ha aperto un’inchiesta. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti Novelli procedeva lungo via Paleocapa a bordo del suo scooter Honda Sh, in direzione mare, quando si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 62 anni che viaggiava invece in diezione opposta. I due mezzi, pur incrociandosi frontalmente, si sarebbe urtati di lato.

La pm Silvia Saracino ha iscritto la donna alla guida dell’auto nel registro degli indagati, atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti, ed è già stata effettuata l’autopsia. Al vaglio anche i telefoni dell’automobilista e della vittima, entrambi sequestrati.