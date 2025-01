Incidente mortale in via Paleocapa, schianto auto-scooter: la vittima è un uomo di 58 anni

Genova. Incidente mortale in via Paleocapa, nel quartiere genovese di Oregina. Un uomo di 58 anni, A.N., ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra lo scooter che stava guidando e un’automobile.

È successo poco dopo le 20.00 all’altezza del civico 36. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, ambulanze della Croce Blu di Castelletto, la polizia locale e la polizia di Stato.

“Ho sentito un botto, sono uscito, ho visto che il signore era già per terra. È arrivato un medico che ha fatto di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare”, la testimonianza di un uomo che abita nelle immediate vicinanze.

All’arrivo dei soccorsi, anche i sanitari del 118 hanno provato a rianimare l’uomo con un lungo massaggio cardiaco, ma dopo oltre mezz’ora hanno potuto solo constatare il decesso a causa dei gravissimi traumi riportati. Non risultano altri feriti.

Ancora da accertare la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, il motociclo stava salendo in direzione delle alture, mentre il Suv, guidato da una donna di 62 anni, stava percorrendo la strada in discesa verso la circonvallazione a monte. Si tratterebbe quindi di uno scontro frontale. Gli airbag della vettura sono esplosi, segno che l’impatto è stato forte.

Notizia in aggiornamento