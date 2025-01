Incidente in via Pra’, 80enne investito da un’auto: è in gravi condizioni

Genova. Un uomo di 80 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto nel primo pomeriggio in via Pra’, nel Ponente genovese.

È successo poco prima delle 14.15 nella parte orientale della delegazione. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 di Genova insieme ai militi della Croce Verde Pegliese.

L’anziano, benché cosciente, ha riportato diversi traumi e per questo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

La dinamica è ancora da accertare. A occuparsi dei rilievi è il nucleo infortunistica della polizia locale.