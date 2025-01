Incidente in via Borzoli, scontro tra due auto: cinque feriti al pronto soccorso

Genova. È di cinque feriti, per fortuna in condizioni non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20.15 in via Borzoli, sulle alture tra Sestri Ponente e la Valpolcevera. Due auto si sono scontrate lateralmente e gli occupanti sono stati portati tutti in ospedale.

Sul posto sono intervenute, oltre all’automedica del 118 di Genova, la Croce Bianca di Bolzaneto, la Croce Bianca Genova, la Croce Verde Genovese e la Croce Rosa Rivarolese.

Alla fine sono stati trasferiti tutti in codice giallo al pronto soccorso, due al Galliera, due all’Evangelico di Voltri e uno al Villa Scassi di Sampierdarena.

Nella notte incidente particolare in via Isonzo verso le 3.30: per cause da chiarire un’auto ha sfondato una cancellata e ha danneggiato anche un tubo del gas. Oltre al personale sanitario sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Una persona è stata portata in codice verde, con lesioni molto lievi, all’ospedale San Martino.