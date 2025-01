Incidente in corso Italia, schianto auto-moto: 39enne grave al San Martino

Genova. Grave incidente questo pomeriggio in corso Italia, nel Levante genovese. Un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza di via Giordano Bruno e il conducente del mezzo a due ruote è stato portato d’urgenza all’ospedale San Martino.

È successo poco prima delle 15.00. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Verde di Quarto e la polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco.

L’uomo, un 39enne, ha riportato diversi traumi a causa del violento impatto. Sebbene cosciente, è stato stabilizzato e portato in codice rosso al San Martino.

Secondo i primi accertamenti del nucleo infortunistica della polizia locale, l’auto stava svoltando a sinistra da corso Italia in direzione levante su via Giordano Bruno, mentre la moto procedeva in direzione ponente. Lo schianto è avvenuto in un incrocio dove non è presente alcun semaforo, anche se la svolta è consentita.

La strada litoranea è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.