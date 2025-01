Incidente in A26, chilometri di code e rallentamenti: disagi per centinaia di automobilisti

Aggiornamento ore 17.00 – Alle ore 16:30 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada in direzione Gravellona Toce, sono terminate le code causate da un cantiere di lavori di ammodernamento in galleria al km 19+700, in corrispondenza del quale il traffico transita su due corsie. Attualmente, si registrano accodamenti per traffico intenso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione D26 Predosa-Bettole in direzione Milano.

Aggiornamento ore 16.00 – Alle ore 15:45 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada in direzione Gravellona Toce, si registrano 8 km di coda per un cantiere di lavori di ammodernamento in galleria al km 19+700, in corrispondenza del quale il traffico transita su due corsie.

Genova. Ancora una giornata da dimenticare per la viabilità autostradale sul nodo genovese. Dopo le fortissime criticità verificatesi in questi giorni dovute alla grande mole di traffico su tratte interessante da grandi cantieri di messa in sicurezza, anche oggi si registrano problemi sulla A26.

Sulla Pra’-Gravellona Toce, infatti, poco dopo le 13.30 si è verificato un incidente tra Masone e Ovada in direzione nord, in un tratta dove sono presenti diversi scambi di carreggiata.

Immediate le ripercussioni sul traffico verso il Piemonte: per circa mezz’ora la viabilità risultava bloccata, poi lentamente il traffico ha iniziato a scorrere a passo d”uomo e su una sola corsia per senso di marcia formando code e rallentamenti che in pochi minuti hanno raggiunto i dieci chilometri