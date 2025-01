Scontro tra auto e scooter in corso Quadrio, motociclista ferito

Genova. Alcuni incidenti stradali, in questa domenica 5 gennaio, a Genova. Attorno alle 12, in corso Quadrio, nella zona di Caricamento, un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un’automobile.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma lo schianto potrebbe essere avvenuto per un’improvvisa manovra di inversione di marcia della vettura.

Sul posto la polizia locale per accertare quanto accaduto e per regolare il traffico. Presenti anche i militi della Nuova volontari San Fruttuoso che hanno soccorso lo scooterista, un uomo di 40 anni, e lo hanno portato al Galliera. Non è grave.

Condizioni più serie per una donna di 86 anni investita in via Gerolamo Pittaluga, sulle alture di Sampierdarena.

L’anziana, soccorsa da ambulanza e automedica, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.