Incidente in corso Europa: va a sbattere contro le auto in sosta e finisce ribaltato

Genova. Incidente nel primo pomeriggio di giovedì in corso Europa, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito ribaltato in mezzo alla strada.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 1856, all’altezza di Nervi, nella carreggiata in direzione centro. Al volante un uomo di circa 70 anni, che per motivi da chiarire è andato a sbattere contro le auto posteggiate e ha concluso la corsa in messo alla strada, ribaltato.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza, ma l’uomo fortunatamente non è rimasto ferito nell’urto e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Presente anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.