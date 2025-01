Incidente e mezzo in avaria in A7: una donna ferita e lunghe code

Genova. Incidente e mezzo pesante in panne nel giro di pochi minuti sull’autostrada A7, con inevitabili ricadute sul traffico del tardo pomeriggio del venerdì.

L’incidente si è verificato alle 18.30 nel tratto tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest, un tamponamento in cui è rimasta lievemente ferita una donna di trent’anni accompagnata al Villa Scassi in codice giallo dall’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto.

Nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, invece, sono intervenuti i vigili del fuoco per dare supporto all’autista di un tir che, entrato al casello di Bolzaneto, ha iniziato a emettere fumo dalla parte posteriore. La squadra di Bolzaneto è intervenuta per raffreddare il mezzo e non ci sono state fortunatamente altre conseguenze.

Inrtorno alle 19.30, a causa dell’incidente, si era formata una coda di 2 chilometri tra i caselli di Bolzaneto e il bivio con la A12.