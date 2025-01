Genova. Incidente nella tarda mattinata di giovedì sull’autostrada A10 Genova – Savona, tra i caselli di Genova Pegli e Genova Prà in direzione Ventimiglia.

L’incidente ha coinvolto un camion e un’auto, che si sono tamponati all’interno della galleria Provenzale, al km 8.2. Paralizzato per oltre un’ora il traffico sul tratto, due le persone ferite e accompagnate in ambulanza rispettivamente al Villa Scassi e al San Martino in codice giallo. Presenti sul posto la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

Poco dopo le 13 il tratto è stato riaperto, ma rimanevano 7 km di coda a partire dal bivio con la A7 Serravalle-Genova. A chi viaggia verso Ventimiglia, il consiglio è di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Prà dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

I disagi non finiscono qui. Nella stessa giornata si segnalano anche 5 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. A complicare la situazione è il traffico dei rientri dopo le vacanze di Capodanno.