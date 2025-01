Incidente a Celle Ligure e pioggia: 8 km di coda in A10, coinvolto mezzo pesante

Liguria. Altra giornata difficile per la viabilità in Liguria, con l’A10 semi paralizzata a causa di un incidente avvenuto nella mattinata odierna (22 gennaio).

Il sinistro si è verificato una manciata di minuti dopo le 8, nel tratto compreso tra Albisola Superiore e Celle Ligure, coinvolto un mezzo pesante proprio nella zona dei cantieri con scambio di carreggiata.

Per fortuna il bilancio è di un solo ferito lieve, ma a soffrire in particolare è stato il traffico per tutta la mattinata.

L’incidente, infatti, ha dato origine a una lunga coda a partire dal km 36: alle 12:30 è di 8 km, tra l’allacciamento A6/A10 e Celle, in direzione Genova.

Coda anche tra Varazze e Celle Ligure, direzione Ventimiglia: 4 km.

Altri due incidenti sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto (3 km di coda) e sul Ponte San Giorgio, tra allacciamento A10/A7 e Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia (coda).

Tutti gli incidenti sono risolti, occorrerà ancora tempo per smaltire le code.