Inchiesta sulle violenze subite dalla consigliera, procura chiede archiviazione. Ghio: “Stupita, si potevano aiutare altre donne”

Genova. “Io non sono delusa, né arrabbiata. Non avevo aspettative. Credo che però la scelta di archiviare sia curiosa, soprattutto perché mi sono resa disponibile fin da subito a parlare con i magistrati e raccontare questa storia. Compreso il nome di quella persona. Credevo che questo passaggio fosse doveroso”.

Con queste parole Francesca Ghio commenta a Genova24 la notizia – diffusa oggi sulla stampa – della richiesta arrivata dalla procura per l’archiviazione del fascicolo aperto per violenza sessuale aggravata dopo che la consigliere aveva condiviso in Sala rossa la sua dolorosa testimonianza di abusi subiti in infanzia. “Se ho raccontato questa storia – spiega Ghio – non è per vendetta o per avere chissà che risarcimento, ma per dare voce a tutte le donne che subiscono violenza e per spingere sulla necessità di riforme. Se la procura ora chiede l’archiviazione senza nemmeno voler sapere il nome di quella persona, lo trovo triste e una brutta figura da parte della magistratura. Questa persona è ancora a Genova ed è tra noi, forse sarebbe utile sapere chi è, anche per aiutare eventuali altre vittime come me”.

La consigliera, tramite il suo legale Michele Ispodamia, aveva detto di essere pronta “a dire il nome di chi è stato e di avere dettagli molto precisi e riscontrabili” ma gli investigatori di fatto non l’hanno mai convocata. Secondo quanto emerso gli abusi sarebbero andati avanti per anni, ma non dopo il 2012, anno in cui entrò in vigore una nuova legge, oggi vigente, che ha raddoppiato i tempi per la prescrizione per questo tipo di reato. All’epoca delle violenze, però, sarebbe stata ancora in vigore la precedente legge che definiva termini più rapidi e già quindi oggi presumibilmente trascorsi e terminati.

“E’ curioso che la procura abbia inteso aprire un procedimento sulla base delle sue dichiarazioni – sottolinea l’avvocato Ispodamia, come riporta l’Ansa – e ora ne chieda l’archiviazione sui medesimi presupposti e senza sentire la mia assistita anche per conoscere tempi e modalità. Mi chiedo allora perché lo abbiano aperto. Inoltre, vista la gravità dei fatti e visto che quell’uomo potrebbe avere commesso gli stessi fatti su altre bambine, è curioso che la procura non desideri conoscerne l’identità. Magari ci sono altri fascicoli aperti e avere la testimonianza della mia assistita corroborerebbe l’accusa”.

Alla domanda se in qualche modo vorrà proseguire la battaglia in tribunale, Francesca Ghio non ha esitazioni: “Ci fermiamo qua, non faremo opposizione. Credo che adesso ci siano battaglie più importanti da affrontare e preparare. Le mie energie le voglio utilizzare per cose belle e per affrontare le sfide che abbiamo davanti”. Resta l’amarezza nel vedere la scintilla che aveva innescato un fuoco di indignazione e solidarietà a livello nazionale affogare nel buio di un cassetto: “Non avermi ascoltato è stato come non avere riconosciuto dignità al coraggio avuto davanti alla città ed è anche una metafora di quello che succede quando si sminuisce una donna che va a denunciare le violenze subite dal partner. Io, da parte mia, non ho più paura di quell’uomo, ho dato coraggio a quella bimba di 12 anni, liberandola, e ad altre donne. Questo era l’obiettivo più importante per me“.