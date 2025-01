Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti con due squadre e supporto con carro per aria respirabile, per un incendio abitazione scaturito in via XXV Aprile a Torriglia.

Le fiamme hanno interessato una stanza ed il fumo ha annerito il resto dell’appartamento.

Nessuna persona era all’interno. Ingenti i danni.