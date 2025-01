Incendio nella notte a Pra’, a fuoco uno scooter e due auto parcheggiate in via San Remo

Genova. Ancora un rogo di veicoli a Genova. Stavolta è successo in via San Remo, nei pressi del casello autostradale di Pra’.

L’allarme è scattato nella notte, intorno all’una e mezza. I vigili del fuoco di Multedo sono stati allertati per l’incendio di uno scooter, ma all’arrivo sul posto le fiamme avevano già interessato anche due auto parcheggiate a fianco.

Grazie allo schiumogeno l’incendio è stato velocemente spento, limitando il più possibile i danni. In appoggio dalla sede centrale è giunta anche una autobotte per la riserva di acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sull’episodio indaga la polizia. Pochi giorni fa era stato arrestato il piromane responsabile di diversi roghi in strada tra cui quello di alcune auto parcheggiate in corso Torino, nel quartiere della Foce. Si trattava di un uomo senza dimora di nazionalità polacca, sorpreso mentre appiccava l’ennesimo falò in zona San Vincenzo.