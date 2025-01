Moody, tempo scaduto: l’azienda trasferisce i lavoratori. I sindacati: “Si apra un tavolo immediato”

Genova. L’operazione di salvataggio non è riuscita: la società Romeo e Giulietta, che gestiva il bar Moody in via XII Ottobre nel pieno centro di Genova, ha confermato i trasferimenti dei 26 dipendenti in altre sedi del gruppo sparse per l’Italia, senza ulteriori proroghe rispetto alla scadenza del 31 gennaio. Una “decisione sofferta” dovuta non solo all’incendio dello scorso settembre – dopo il quale il locale non ha mai più riaperto – ma anche a “legittime considerazioni di carattere squisitamente imprenditoriale“.

A fine dicembre era arrivata una manifestazione di interesse dalla società di Gabriele Volpi, imprenditore molto noto nel Tigullio dove gestisce una dozzina di ristoranti, trattorie e caffetterie sotto varie insegne. A condizionare i tempi, però, è stata la decisione sui patteggiamenti per il crac Qui!Group in attesa di un nuovo accordo al rialzo rispetto alle confische all’ex patron Gregorio Fogliani e alla moglie Luciana Calabria. Tra i beni sequestrati che dovrebbero entrare nella confisca e quindi andare allo Stato ci sono anche le quote societarie della società Azzurra (cassaforte della famiglia Fogliani) proprietaria dei muri del Moody.

La mancata soluzione della vicenda Qui!Group ha quindi messo i bastoni tra le ruote sia alla società Romeo e Giuletta, che non può ottenere il rimborso dei lavori di ripristino da parte delle assicurazioni, sia all’ipotetico gestore subentrante, che non sarebbe riuscito a stipulare un nuovo contratto di affitto dei locali. Tra l’altro si attende a marzo l’esito della consulenza tecnica chiesta dall’amministrazione giudiziaria dell’immobile per chiarire le cause dell’incendio.

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs stigmatizzano la conclusione della vicenda del Moodyi, in cui “ancora una volta il prezzo viene pagato dalle lavoratrici e dai lavoratori”.

“La decisione dell’amministrazione giudiziaria non è un fulmine a ciel sereno ma era già stata annunciata nell’incontro dello scorso 13 gennaio, insieme a tutte le altre criticità motivo per il quale le sigle sindacali al termine dell’incontro avevano espresso diversi dubbi e timori. Ad oggi le lavoratrici ed i lavoratori hanno al loro orizzonte solo trasferimenti impossibili da rispettare, motivo per il quale i sindacati oggi stesso chiederanno a Regione Liguria e Comune di Genova un incontro per farsi parte diligente per il futuro di questi lavoratori“.

“Considerato che al di là degli entusiasmi e dei proclami manifestati a seguito dell’incontro del 13 gennaio siamo giunti ad una tragica conclusione – spiegano Maurizio Fiore (Filcams Cgil), Silvia Michela Avanzino (Fisascat Cisl) e Cristina D’Ambrosio (Uiltucs) – quello che chiediamo con forza è di verificare se vi sia ancora la volontà del imprenditore che aveva presentato una manifestazione di interesse e di coordinare un tavolo per la gestione della vertenza, con lo stesso o con altri soggetti per individuare una soluzione volta al rilancio del Moody e a garantire il futuro occupazionale’’.