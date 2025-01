Incendio ai Magazzini del Cotone, Rossopomodoro chiuso a oltranza: i dubbi sulla dinamica

Genova. Resta chiuso fino a data da destinarsi il ristorante-pizzeria Rossopomodoro al Porto Antico dopo il sequestro della canna fumaria disposto dalla Procura in seguito all’incendio di domenica mattina ai Magazzini del Cotone. Secondo la prima relazione dei vigili del fuoco, infatti, le fiamme sarebbero partite proprio dall’impianto del locale per poi estendersi a una porzione del tetto, danneggiando anche una zona marginale del cinema TheSpace. Una dinamica che tuttavia non convince i titolari.

“Ci sembra strano che l’incendio possa essere partito dal nostro impianto per ovvi motivi – spiegano Giovanni Forlì e Antonio D’Alessandro, gestori del ristorante in franchising -. La canna fumaria si sarebbe occlusa per mancanza di tiraggio e il locale si sarebbe affumicato. Invece sono arrivati i vigili del fuoco a evacuare il nostro personale, tanto è vero che non è partito nemmeno l’antincendio. Se ne sono accorti perché è scattato l’antincendio ai piani superiori, non qui da noi”.

A stabilire con certezza l’accaduto sarà una consulenza tecnica che verrà disposta nelle prossime ore dal pm Francesco Cardona Albini. Sul posto oggi ha operato ancora il nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Nel frattempo i titolari si sono già attivati per chiedere il dissequestro in tempi rapidi, anche se l’impressione è che difficilmente possa essere questione di giorni: “Temiamo che ci vogliano tre-quattro mesi. La zona sequestrata è inagibile, non si può lavorare in questo momento. Prima dovranno concludersi le indagini, poi bisognerà mettere in sicurezza tutto il soffitto per ricollegare la canna”.

Il ristorante impiega una trentina di dipendenti e la preoccupazione per il loro destino è reale. “Qui fatturiamo 150mila euro al mese, così non è sostenibile – continuano Forlì e D’Alessandro -. Ieri c’erano diversi eventi che abbiamo dovuto annullare, è saltata anche una comunione”. La speranza è quella di poter riaprire almeno il reparto cucina tenendo chiusa la pizzeria: “Sono due impianti diversi, seppur vicini”.

A rifondere i danni ci penseranno probabilmente le assicurazioni, ma i timori sono legati ai mancati incassi. La memoria porta a un caso simile, benché più grave, l’incendio al Terminal Traghetti dell’ottobre 2023 che, oltre ad aver mandato due persone in rianimazione, aveva costretto le attività a mesi di chiusura in attesa dei tempi tecnici necessari prima alle indagini e poi alle opere di ripristino e messa in sicurezza. Il supermercato Coop aveva riaperto integralmente solo tre mesi dopo.