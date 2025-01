Incendio nei Magazzini del Cotone al Porto Antico: evacuati cinema e ristoranti

Aggiornamento ore 15.00 – Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio sembra essere stato domato, anche se le operazioni di monitoraggio e bonifica proseguono e andranno avanti anche nelle prossime ore. Le fiamme sarebbero partite in un locale sottotetto sopra una sala del cinema presente nella struttura, per cause ancora da accertare: il fuoco avrebbe poi intaccato la struttura in legno del tetto, iniziando a diffondersi. La rapida dell’intervento dei pompieri, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti con diverse squadre (ad operare sul posto almeno 40 vigili del fuoco) ha di fatto impedito che l’incendio coinvolgesse altre parti del grande edificio.

Genova. Una incendio è divampato poco dopo mezzogiorno nell’iconico edificio dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, con una densa colonna di fumo che in pochi minuti si è alzata in cielo, visibile praticamente da tutta la città affacciata sul mare.

Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre. Al momento le informazioni sono frammentaria: secondo le prime indiscrezioni a prendere fuoco sarebbero stati dei materiali stoccati in una parte del sottotetto.

Per cautela tutto l’edificio è stato evacuato comprese le sale cinema e i ristoranti e i locali del posto per permettere le operazioni di spegmimento anche con l’uso della autoscala. Al momento ci sarebbe un ferito soccorso e curato sul posto in codice giallo. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale che stanno coordinando il cordone di sicurezza intorno all’edificio: anche il parcheggio e l’autosilos sono al momento off limits.

Notizia in aggiornamento

Foto: Matteo Pasetti