Incendio ai magazzini del Cotone, il cinema The Space resta chiuso anche oggi

Genova. In merito alla notizia dell’incendio avvenuto ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico, la direzione di The Space Cinema conferma che, “grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate senza alcun danno arrecato alle persone presenti nel multisala, né clienti né dipendenti”.

“In attesa del completamento della valutazione dei vigili del fuoco sui danni materiali, attualmente è stato rilevato che l’incendio ha colpito marginalmente una porzione del cinema, e, per tutelare la sicurezza del pubblico, le sale saranno inagibili in attesa di una riapertura che avverrà non appena sarà possibile”, prosegue la nota.

“Sarà infatti verificato che tutti gli impianti del cinema, in particolare nelle aree non interdette, vengano testati per assicurarci del corretto funzionamento, e saranno inoltre separate le sale 9 e 10, da un punto di vista impiantistico, dal resto del cinema. All’esito delle verifiche e della pulizia delle aree coinvolte, sarà possibile riaprire al pubblico”.

“Pertanto, oggi, lunedì 20 gennaio, il cinema non sarà ancora in funzione, come invece riportato erroneamente da alcune testate. I clienti che avevano già acquistato dei biglietti da casa sono stati ricontattati singolarmente per poter gestire la situazione”, concludono dalla direzione del The Space Cinema.