L’incendio ai magazzini del Cotone partito dalla canna fumaria di Rossopomodoro

Genova. Sarà una consulenza tecnica che sarà disposta nelle prossime ore dal pm Francesco Cardona Albini a chiarire le cause dell’incendio che nella tarda mattinata di ieri ha danneggiato il tetto dei magazzini del Cotone con l’evacuazione in tutta fretta del cinema The Space e di due ristoranti al piano terra di quella porzione di edificio.

I pompieri, ben 40 gli uomini impiegati ieri, sono riusciti a spegnere il rogo prima che le fiamme si propagassero ad altre parti dell’edificio e con il supporto delle volanti della polizia sono riusciti a far allontanare in sicurezza i clienti dei locali.

Dalla prima relazione inviata dai vigili del fuoco alla Procura emerge che il rogo sarebbe divampato dalla parte finale della canna fumaria del ristorante Rossopomodoro.

Per questo è stato disposto il sequestro dell’impianto. Ora la consulenza tecnica dovrà chiarire esattamente cosa ha causato l’incendio.

Come hanno spiegato gli stessi vigili del fuoco in un post di qualche settimana fa sulla pagina facebook del Comando provinciale, una sorta di monito ai cittadini a prestare attenzione alla manutenzione delle canne fumarie, una delle cause più comuni dell’incendio dei tetti è quella della presenza di fuliggine nella canna fumaria che una volta incendiatasi ne aumenta la temperatura interna. A questo potrebbe aggiungersi la presenza di legno nel sottotetto (come nel caso dei magazzini del Cotone) che ha agevolato il rogo. Ma appunto sarà solo la consulenza tecnica ad accertare lo stato dell’impianto e le eventuali responsabilità nella manutenzione .

Senza la canna fumaria è probabile che il ristorante pizzeria tra i più frequentati della zona debba restare chiuso per un po’. Resta chiuso nel frattempo almeno per oggi anche il cinema The Space in attesa delle valutazioni dei vigili del fuoco circa la sicurezza e l’agibilità di tutte le sale.