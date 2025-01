Genova. E’ stato estinto nel pomeriggio di oggi l’incendio divampato qusta mattina al terzo piano del Modulo 6 dei Magazzini del Cotone. L’allarme è scattato alle 12.30 nei locali del cinema multisala The Space. Le fiamme hanno interessato parte della copertura dell’edificio simbolo del Porto Antico, la cui struttura è in legno.

Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza dall’attivazione delle squadre di emergenza e del personale dei servizi di vigilanza, che hanno evacuato le persone presenti all’interno del cinema. Immediato l’arrivo dei mezzi e degli uomini dei Vigili del fuoco, giunti in forze da tutta la provincia per un totale di 40 operatori: in pochi minuti hanno isolato le fiamme e salvato di fatto l’edificio.

In serata il bilancio di Porto Antico spa arriva attraverso una nota stampa: “Non risultano allo stato danni a persone. Ingenti i danni al tetto e agli impianti del Modulo 6 della struttura. I Vigili del Fuoco hanno disposto il sequestro del cavedio del terzo piano del Modulo 6, dove è presumibile sia scaturito l’incendio, e l’interdizione delle aree del terzo piano dei moduli 6 e 7, per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino. L’attività del parcheggio in struttura è stato interdetto per qualche ora per consentire un migliore accesso dei mezzi di soccorso e poi riaperto. Per l’impossibilità di utilizzare le canne fumarie che transitano attraverso il cavedio, è stata temporaneamente fermata l’attività di ristorazione di RossoPomodoro“.

“Sono sollevato – ha dichiarato il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando, intervenuto sul posto a fianco del personale dell’ufficio tecnico della società – che non ci siano stati danni a persone e desidero ringraziare i Vigili del Fuoco, il personale addetto alla sicurezza, alla vigilanza e alla manutenzione per aver agito con tempestività e professionalità. Le nostre procedure hanno funzionato. Confido che presto siano individuate con certezza le cause dell’incendio e ci adopereremo perché tutte le attività che insistono nelle aree interessate dalle conseguenze dell’incendio ritornino a pieno regime al più presto”.