Incendio a Certosa, in fiamme diversi cassonetti e un’auto in piazzetta delle Penne Nere

Genova. Ancora un rogo in strada a Genova. Stavolta è successo in piazzetta delle Penne Nere, nei pressi di via Canepari nel quartiere di Certosa.

L’allarme è scattato la scorsa notte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto.

L’incendio ha coinvolto diversi cassonetti e un’auto. Il calore sviluppatosi dalle fiamme ha danneggiato anche la vetrina di un negozio ed il fumo ha annerito la facciata del palazzo soprastante.

Non si registrano feriti o persone coinvolte.