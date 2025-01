In autostrada con un carico fuori norma, camion fermato e sanzionato dalla polizia stradale

Genova. Andava in giro in autostrada con un carico di bici legate sopra il rimorchio, superando di oltre 30 centimetri la sagoma massima ammessa. Per questo un autoarticolato proveniente dal Veneto e diretto al porto di Genova è stato fermato stamattina dalla polizia stradale sulla A7 in direzione sud tra Busalla e Bolzaneto.

Il transito del mezzo era stato segnalato da utenti preoccupati che potesse urtare qualche cavalcavia.

L’autista è stato sanzionato e fermato fino al ripristino della sagoma. Ma non solo: il risultava privo della carta di qualificazione, documento necessario per i conducenti professionali, ed è stato perciò sanzionato anche per questa violazione.

Sul veicolo era stata apposto un cartello recante l’indicazione trasporto eccezionale abusiva per sviare eventuale controlli. Infatti il mezzo non era in regime di trasporto eccezionale.