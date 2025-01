Il messaggio di Piciocchi per il 2025: “L’amministrazione farà molto di più, si vince o si perde insieme”

Genova. Parla già da candidato sindaco in pectore Pietro Piciocchi, il reggente di Palazzo Tursi dopo il passaggio di Marco Bucci in Regione, nel suo messaggio di inizio anno affidato a un video registrato nell’ufficio di rappresentanza, con la foto del presidente Mattarella alle spalle. “Si vince o si perde insieme: diamoci tutti da fare per la città. L’amministrazione comunale ci sarà, vi assicuro che nei prossimi mesi cercheremo di fare molto di più, di essere presenti sul territorio al vostro fianco”, sono le parole conclusive prima degli auguri ai genovesi per uno “straordinario 2025”.

Due i binari su cui si muoverà Piciocchi nei prossimi mesi, decisivi per l’esito delle prossime elezioni dopo la sconfitta elettorale rimediata da Bucci in ambito cittadino alle ultime regionali: “Abbiamo di fronte un anno pieno di sfide. Le grandi opere che ci servono per rendere competitiva e attrattiva la nostra città, per mantenere e sviluppare nuovi posti di lavoro, per fare una grande città internazionale. Insieme a tutto questo l’attenzione al quotidiano, al decoro, alla pulizia, alla qualità del nostro ambiente. Questi sono beni comuni, dobbiamo essere consapevoli e non possiamo tralasciare l’attenzione a tutto questo”.

Piciocchi invita a lavorare tutti insieme per “realizzare il sogno” di una “città delle opportunità”. Cita come esempio “l’incontro bellissimo con una mamma che segue un bambino con una gravissima disabilità” che “nonostante la fatica e la lotta con la burocrazia, trova il tempo di andare nelle scuole, raccontare la sua esperienza ed esortare i ragazzi a lottare contro la discriminazione”.

“Auguro a tutti di rifiutare nel 2025 il linguaggio della negatività, del disfattismo, del pessimismo – prosegue -. Viviamo in una città spettacolare che vi invito a scoprire ogni giorno nei suoi più remoti angoli. Certo che ci sono i problemi, ma quante potenzialità, quante competenze, quanta ricchezza di risorse? Abbiamo imprese di grandissima qualità, una cultura del lavoro intensa, una rete associativa straordinaria che opera nei più svariati campi. Lo sappiamo bene: il genovese spesso mugugna e si lamenta, ma alla fine ha un cuore grande e guai a chi gli tocca la propria città. Andiamo avanti con fiducia ed entusiasmo. La fiducia nasce dalla consapevolezza di una comunità che vuole crescere, che si sa forte e coesa, che attinge dalla sua storia per guardare al futuro con una prospettiva migliore”.

Il vicesindaco, che oggi si recherà negli ospedali San Martino, Gaslini, Galliera e Villa Scassi per salutare i nuovi nati e il personale sanitario, rivolge “un pensiero speciale” ai bambini e ai giovani: “Mi arrabbio molto quando sento la storia di una città lontana dai giovani, che non è uno spazio accogliente, quando sento che i nostri giovani sono debosciati. Non è vero. Penso che la vostra generazione sia migliore della nostra e nel mio lavoro mi capita di incontrare ragazzi e ragazze straordinari che sono proattivi e hanno voglia di partecipare. Allora vi esorto a non chiudervi in voi stessi e allargare lo sguardo: Genova ha bisogno di voi”. Infine agli anziani: “Siete una risorsa preziosa per la nostra città con la vostra sapienza, storia ed esperienza”.