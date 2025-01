Il governatore Marco Bucci a Roma alla sua prima Conferenza Stato-Regioni

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato, questa mattina, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assieme all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò. Erano presenti, inoltre, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il sottosegretario al ministero della Salute Marcello Gemmato.

“È la mia prima partecipazione alla Conferenza delle Regioni, ed è un onore poter essere a Roma assieme agli altri colleghi governatori e all’assessore Nicolò. Sono certo che, come già avvenuto in passato, la Conferenza saprà affrontare i tanti temi decisivi per il futuro delle regioni in modo efficace. Il mio impegno è quello di evidenziare le istanze e portare la voce del territorio che rappresento all’attenzione delle istituzioni nazionali, come ho sempre fatto fin dal mio mandato da sindaco di Genova”, ha dichiarato Bucci.