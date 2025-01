Il centro subacqueo Duilio Marcante inaugura una nuova stagione al Porto Antico

Genova. Il Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” (CSM), punto di riferimento per la subacquea dal 1952, celebra una nuova fase della sua lunga storia con il ritorno, con una nuova sede, nel cuore di Genova, presso la chiatta sulla passeggiata Cala Rotonda al Porto Antico, tra l’Acquario e il Galeone.

Dedicato al suo fondatore Duilio Marcante, padre della moderna didattica subacquea sportiva, il CSM ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della subacquea in Italia. Fino al 1985 è stato l’unico centro nazionale federale di formazione per istruttori sub, pionieristico nell’introduzione di corsi di specialità come biologia marina e archeologia subacquea. Dal 1987 il centro ha dimostrato una particolare attenzione all’inclusività, offrendo attività subacquee con autorespiratori per persone con disabilità fisica e, dal 2019, avviando un progetto di snorkeling dedicato a persone con disabilità intellettiva relazionale.

Il CSM è noto anche per aver proposto e curato la posa della statua del Cristo degli Abissi nella Baia di San Fruttuoso, un simbolo della comunità subacquea internazionale, occupandosi della sua manutenzione e dell’organizzazione dell’annuale manifestazione commemorativa.

Incontri gratuiti sulla fotografia subacquea

Per celebrare il ritorno della sua sede a Genova, il Centro Subacqueo Mediterraneo inaugura un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla fotografia e videoripresa subacquea. Il primo appuntamento vedrà protagonista Alessandro Grasso, sommozzatore professionista dal 1995 e fotografo subacqueo di fama internazionale. Grasso ha ottenuto importanti riconoscimenti in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui Oasis Photo Contest International award wildlife (Italia), Underwater Photographer of the year (Inghilterra), Close-Up Photographer of the Year (Inghilterra), Golden Turtles Wildlife Festival (Russia), World Photographic Cup (America), Festisub-Neuchâtel (Suisse), Acquatic Festival Marsiglia (Francia), Euronatur Competition (Germania), Sea in the sea Ortona (Italia), World ShootOut (Germania), oltre a collaborare con riviste di settore e ad esporre in spazi iconici come la Lanterna di Genova e la Biblioteca Universitaria.

Durante l’incontro, il fotografo condividerà la sua esperienza e le tecniche che gli hanno permesso di catturare la bellezza e la biodiversità del mondo sommerso. Un luogo di incontro per tutti gli appassionati di mare Con il ritorno della sede a Genova, il CSM si propone di diventare nuovamente un punto di riferimento per tutti gli appassionati di subacquea, promuovendo la cultura del mare attraverso attività, incontri e progetti innovativi. Informazioni pratiche.

Il primo appuntamento sarà sabato 1° febbraio alle 16.00 (per la registrazione), partecipazione gratuita.

Per ulteriori informazioni, contattare csm.duiliomarcante@gmail.com – 3492340982