Il 18 gennaio inaugura “Vinciamo Insieme” luogo per le attività ludico-sportive dei ricoverati al Gaslini

Sabato 18 gennaio 2025, a partire dalle 11, si terrà un evento speciale presso i locali di Abeo Liguria, in via Redipuglia 75. L’occasione è l’inaugurazione dell’hub “Vinciamo Insieme”, un progetto innovativo che unisce sport, tecnologia e solidarietà per promuovere l’inclusione sociale.

L’iniziativa, promossa dalla Figc Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con Abeo Liguria e De Wave Group, rappresenta un progetto innovativo per il benessere e l’inclusione sociale dei giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini.

Un Hub per sport e inclusione

“Vinciamo Insieme” sarà un luogo dedicato a diverse attività ludico-sportive, tra cui il calcio digitale, il calcio tavolo e il calcio balilla. Pensato per i bambini e ragazzi in cura presso l’Ospedale Gaslini, l’Hub offrirà moderne postazioni di gioco EA FC25 su PlayStation 5, trasformando lo sport in uno strumento di inclusione e crescita personale.

Tra gli ospiti attesi all’inaugurazione Mattia Villardita, noto per il suo impegno a favore dei bambini ospedalizzati, che parteciperà come testimonial del progetto.

Un campo di calcio da tavolo per una causa speciale

Inoltre, grazie ai proventi del libro “10 interminabili secondi“, l’Hub sarà arricchito da un campo di calcio da tavolo professionale, realizzato da Astrobase, azienda leader nella produzione di materiali per il calcio in miniatura a livello agonistico e ludico.

“10 interminabili secondi”, edito da Eclettica Edizioni, è un’opera scritta da Daniele Caroleo, giornalista pubblicista, con un’esperienza consolidata nella comunicazione sportiva e istituzionale. Attuale direttore de Il Calcio Quotidiano e addetto stampa della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (Fisct), l’autore, con questo libro, ha inteso celebrare il trionfo della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo ai Campionati Europei di Gibilterra nel 2023, un titolo che è stato conquistato grazie ad un emozionante Golden Gol contro il Belgio, diventando simbolo di passione e dedizione.

L’opera, impreziosita dalla prefazione di Italo Cucci, storico direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, e dal saluto introduttivo firmato da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, racconta, dunque, non solo una vittoria sportiva, ma anche storie di sacrificio e di speranza.

Lo sport come motore di cambiamento

Il progetto “Vinciamo Insieme” è promosso dalla commissione eSport della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con l’area di responsabilità sociale della Lnd, per abbattere le barriere fisiche e sociali attraverso il calcio virtuale e lo sport, portando il calcio in contesti dove la pratica sportiva tradizionale è difficile o impossibile. Strutture come comunità di recupero, case famiglia, reparti ospedalieri e residenze sanitarie diventano così centri di aggregazione, inclusione e crescita personale.

Il progetto punta a trasformare la percezione degli spazi di cura e riabilitazione, facendoli diventare luoghi di socializzazione, gioco e crescita personale. I partecipanti avranno l’opportunità di far parte di squadre ufficiali, gareggiando in competizioni nazionali e rappresentando con orgoglio le loro strutture.