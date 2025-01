I tre motivi che danno ragione a Patrick Vieira: in dieci partite un nuovo volto al Genoa

Genova. I dubbi su di lui erano parecchi quando è stato scelto come sostituto dell’esonerato Alberto Gilardino, l’allenatore che ha riportato il Grifone in Serie A. Non una missione facile subentrare in quella situazione di sfiducia, siccome “Gila” era diventato anche una sorta di capo popolo per i tifosi, ma si è inserito con discrezione e tanto lavoro sul campo.

Dopo dieci partite i rossoblù si trovano sei punti sopra la zona retrocessione e con maggiori convinzioni: voilà Patrick Vieira, il tecnico che ha dato un nuovo volto al Genoa nella stagione 2024-2025.

1 – Un rendimento che parla chiaro

La classifica, ora, vede i rossoblù al dodicesimo posto ma in coabitazione con Torino e Udinese per la decima posizione. Una risalita condita dai 16 punti nella gestione Vieira, un rendimento da prime sei dal momento del suo arrivo in rossoblù (1ª Napoli 27 pt, 2ª Inter 22 pt, 3ª Atalanta 18 pt, 4ª Roma 17 pt, 5ª e 6ª Bologna e Genoa 16 pt). I fattori che balzano all’occhio? Gli scontri diretti vinti (Empoli, Parma e Monza) con sei partite senza subire gol. Le due sconfitte sono arrivate contro la Roma e la capolista Napoli, risultati che si possono accettare: soprattutto il secondo, sudato fino alla fine contro la squadra più forte del campionato insieme all’Inter. Sfatato inoltre il tabù del “fattore casa”. portando a quota due il numero di partite vinte al Ferraris.

Allora ecco che il bilancio sotto l’aspetto dei “freddi numeri”, ma concreti, è dalla parte del tecnico francese. In queste ultime dieci partite il Genoa ha riscoperto la dote della continuità. Certo è stato d’aiuto il recupero dei tanti infortunati e l’impatto che daranno i nuovi innesti, tra cui un Cornet apparso subito in forma: ma ora è proprio l’intera squadra a sentirsi così.

2 – In campo con la “confiance”

I risultati sul campo sono il frutto di tanti altri aspetti su cui i rossoblù hanno lavorato con continuità in quest’ultimo periodo. Si parte da un impronta tattica diversa. Se con Gilardino spesso si alternava un 3-5-2 ad uno scolastico 4-4-2, sfruttando prettamente le ripartenze, con Vieira si è visto qualcosa di nuovo che, passate dieci partite dal suo arrivo, è maggiormente valutabile. Baricentro più alto, cercando di giocare la palla per crearsi gli spazi per colpire infilando la linea difensiva. 4-3-3 inizialmente, poi il passaggio al 4-2-3-1: il Genoa aspetta decisamente meno gli avversari e, in caso di ripartenza, ha alzato la velocità e intensità con la quale la svolge sfruttando molto il gioco palla a terra per attaccare soprattutto andando centralmente. Migliorata la precisione dei passaggi, ora al 79%, e alzato a quota 11 il numero di gol realizzati su azione: 8 da calcio piazzato ed un autogol. L’unico “adattato” è il tuttofare Thorsby, che comunque anche se schierato più in avanti non si dimentica di dare la sua solita copertura.

Non che Vieira abbia inventato il calcio, sia chiaro, però è innegabile che in campo le cose siano cambiate, e in meglio. Basti notare quanti giocatori facciano la corsa in più (fatta bene, non a casaccio) e la loro serenità mentale. In un momento di risalita da acque pericolose, si è potuto ritrovare un importante elemento come Miretti, riuscire a lanciare la novità Masini e dare spazio al 2005 Kassa. Il risultato? Un Grifone più in fiducia, la base del progetto tecnico di Patrick Vieira.

3 – “Questione Balo” in secondo piano: prima viene il Genoa

A volte per suoi atteggiamenti sbagliati, altre per pregiudizi che non possa proprio farcela a cambiare, la figura di Mario Balotelli ha sempre generato tante discussioni nel corso della sua carriera calcistica. E l’arrivo di Vieira a Genova ne ha generate ulteriormente visto il trascorso condiviso al Nizza tra diverse incomprensioni. Ieri il direttore sportivo ai microfoni di Sky ha raccontato come l’avventura del centravanti in maglia 45 sia praticamente arrivata ai titoli di coda. Con i recuperi di Vitihna, Ekator ed Ekuban, considerando il rendimento di Pinamonti, è sempre sembrato difficile ipotizzare ad un impiego maggiore. Perlopiù allo stato attuale le sue condizioni atletiche, seppur migliorate, non sembrano essere come quelle degli altri elementi dell’attacco rossoblù. Il suo modo giocare, “prettamente da fermo”, non sembra potersi sposare con il dinamismo dei rossoblù.

Va detto che Balotelli si è sempre comportato in maniera ottimale da quando è approdato in rossoblù, mostrando sempre una voglia di dare il proprio contributo. Questo nonostante il rammarico evidente ogni qualvolta venisse inquadrato dalle telecamere dopo un mancato ingresso in campo, oppure un impiego da comprimario. Tuttavia nei media nazionali si è creato una sorta di “caso Balotelli”, accusando il tecnico rossoblù di tenerlo fuori appositamente per delle antipatie personali. Il risultato? I primi due punti. Tutto è scivolato addosso, con una squadra sempre unita verso l’obiettivo e con la costante spinta del popolo genoano.

Che questo sia stato determinato anche da una maggiore solidità ambientale, visto l’arrivo di Dan Sucu e la riorganizzazione del CDA, è altamente probabile. Ma è innegabile: in questo e tutti gli altri aspetti, ad oggi, ad aver ragione è il pragmatismo, i punti, il gioco e la “confiance” di Patrick Vieira.