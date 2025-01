Guasto sulla linea tra Pavia e Tortona, intercity e regionali in ritardo di oltre 90 minuti

Genova. Ancora una mattinata di disagi per i pendolari a causa di un guasto sulla linea ferroviaria tra Pavia e Tortona.

Il problema tecnico si è verificato intorno alle 12, e la circolazione è stata sospesa per consentire ai tecnici di intervenire. I treni Alta Velocità hanno registrato ritardi sino a 30 minuti, gli Intercity sono arrivati all’ora e mezza, i regionali 100 minuti. La circolazione ha iniziato a tornare alla normalità alle 14.30.

I treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono stati:

• IC 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (12:55)

• IC 666 Livorno Centrale (8:20) – Milano Centrale (13:55)

• IC 665 Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:27)

I treni direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento sono stati invece l’IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:55), che ha terminato la corsa a Principe, e l’IC 669 Milano Centrale (14:05) – Livorno Centrale (19:02), partito da Principe.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale, Pavia e Voghera e diretti a Genova Principe sono stati dirottati sul treno IC 641 Milano Centrale (15:10) – Ventimiglia (18:59), mentre i passeggeri in partenza da Milano Centrale, Milano Rogoredo, Pavia e Voghera e diretti a Genova Brignole, Camogli, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Monterosso, La Spezia Centrale, Carrara, Massa Centro, Viareggio, Pisa Centrale e Livorno centrale sono stati spostati sul treno IC 673 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:50).

Treni, Sanna (PD): “Basta parole, l’ennesimo guasto sulla linea ferroviaria dimostra che finora non è stato fatto nulla. Per i cittadini spostarsi un’odissea quotidiana”

Sull’episodio il commento del capogruppo del Pd in Regione, Armando Sanna: “Ancora una giornata di passione per i pendolari liguri che si devono spostare tra Genova e Milano. La situazione è ormai allo sbando, non ci sono giorni in cui non si registrano ritardi, soppressioni di treni e disservizi. Serve un intervento deciso e risolutivo da parte del Ministero dei trasporti e della Giunta Bucci. I cittadini sono stanchi di sentire ricostruzioni fantasiose, come quella del Ministro Salvini sui sabotaggi alla linea, e promesse e prese di posizione a parole che poi non si tramutano in fatti, a partire dalla revisione del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Liguria che è ancora tutta da scrivere”.

“Pendolari, lavoratori, studenti devono avere la garanzia e la possibilità di potersi spostare in tempi certi, non si può ogni giorno vivere di speranza. Serve una riorganizzazione del servizio in tempi brevi. Martedì, durante il consiglio straordinario sui trasporti, porteremo anche quest’ennesimo disservizio sul tavolo della Giunta e chiederemo che si intervenga per garantire ai cittadini un trasporto su ferro puntuale ed efficiente”, conclude Sanna.