La giunta comunale itinerante fa tappa a San Desiderio, allo studio aree per lo sport e camper

Genova. “Dall’incontro di questa mattina è emersa una comunità molto viva, un presidio sociale composto da tante associazioni molto attive e proattive nelle proposte. Sono emerse alcune criticità sul torrente Sturla e proposte sulla riqualificazione di alcune aree ad esempio per lo sport, l’area camper: lavoreremo su questi temi, anche con piccoli interventi, che ci sono stati richiesti, di messa in sicurezza idrogeologica del torrente Sturla”.

Lo ha dichiarato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, al termine di Quartieri in giunta, che si è svolto oggi a San Desiderio, nel municipio IX Levante, nella sede della società di mutuo soccorso.

Dopo la seduta di giunta dedicata all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti oltre che alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno – a cui hanno partecipato anche il presidente del Municipio Federico Bogliolo e la giunta municipale -, sono intervenuti alla riunione i rappresentanti di associazioni e comitati del territorio (Comitato Nasche/San Desiderio, Associazione Amici per San Desiderio, Associazione Scuola Aperta, Croce Bianca San Desiderio, Gruppo Sportivo San Desiderio, Comitato San Giovanni, Dry Fly Clan).

Durante la riunione si è anche affrontato il tema della statizzazione della scuola di San Desiderio con l’associazione Scuola Aperta.

“I posti e il servizio a disposizione delle famiglie restano invariati – ha chiarito sindaco Piciocchi – la statizzazione era necessaria per mantenere questo importante presidio. Abbiamo confermato la presenza della mensa: i referenti della scuola questa mattina ci hanno chiesto di provare a immaginare un servizio navetta per collegare via Cadighiara a san Desiderio per incentivare le famiglie di Borgoratti a iscrivere i bambini a San Desiderio. Ci siamo presi l’impegno di studiare se ci siano i margini di fattibilità per realizzare questo servizio”.

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della pulizia dei corsi d’acqua, la possibilità di inserire servizi igienici e attrezzature nell’area Canaixa, la messa in sicurezza dell’area della Croce Bianca – dove si trovano alcuni giochi per bambini -, la viabilità, proposte di valorizzazione della piazza, le nuove telecamere per la videosorveglianza sia per la sicurezza sia per la prevenzione dell’abbandono degli ingombranti, interventi diffusi di messa in sicurezza idrogeologica.

Si è parlato anche della valorizzazione di alcune aree a partire da quelle sportive del campo da calcio e dell’area ex Plintos e dell’ostello, siti che sono stati oggetto anche dei successivi sopralluoghi del facente funzioni sindaco Piciocchi e degli assessori.