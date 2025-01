Giorno della memoria, a palazzo Tursi la testimonianza di Gilberto Salmoni

Genova. Domani, giovedì 16 gennaio, alle 10, nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, si apriranno le celebrazioni del Giorno della Memoria 2025, con “La vita spezzata”, testimonianza di Gilberto Salmoni, sopravvissuto al lager nazista di Buchenwald.

L’evento è a cura dell’Ilsrec, Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci”, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Liguria e la presidenza del consiglio comunale del Comune di Genova.

Parteciperanno il presidente del consiglio comunale di Genova, Carmelo Cassibba, Giacomo Ronzitti presidente Ilsrec, e Alessandro Clavarino dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria.