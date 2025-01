Giorno della Memoria, nella chiesa di San Filippo Neri la messa in memoria dei caduti nei lager

Genova. È stata celebrata domenica mattina in via Lomellini, nella chiesa di San Filippo Neri, alla presenza di autorità civili e militari, la messa in suffragio dei caduti nei lager nazisti.

L’orazione commemorativa è stata tenuta dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi: “Commemorare i caduti nei campi di sterminio nazisti è un modo per onorare la memoria di coloro che hanno subito le atrocità dell’Olocausto e, al tempo stesso, rendere omaggio a chi, con coraggio e determinazione, ha lottato contro l’odio, l’intolleranza, la discriminazione razziale e contro tutte le follie della ragione legate a un’ideologia bieca, infame e omicida – ha detto Piciocchi – Questa giornata rappresenta anche un momento di riflessione profonda, per ricordare le vittime di una delle fasi più terribili della nostra storia in cui la dignità umana è stata calpestata e milioni di vite furono spente senza pietà”.

“Genova non è estranea a questa storia – ha proseguito Piciocchi – la nostra città ha conosciuto il dolore e la disperazione di tanti uomini e di tante donne che hanno subito la deportazione nei campi di sterminio nazisti, donne e uomini che hanno cercato rifugio dalle persecuzioni e che hanno vissuto sofferenze inimmaginabili. Il loro sacrificio non andrà mai dimenticato, così come bisogna ricordare sempre tutti i cittadini genovesi che, con intelligenza, discrezione e grandissimo rischio per la propria vita, hanno lavorato instancabilmente per salvare gli ebrei genovesi dalla deportazione”.

Le celebrazioni del Giorno della Memoria proseguono lunedì, a partire dalle ore 10.30, con la cerimonia ufficiale nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Presente, oltre al facente funzioni sindaco Piciocchi, anche il presidente della Regione Marco Bucci.