Genova protagonista al Travel Expo di Oslo: “Turisti norvegesi in crescita”

Genova. Il capoluogo ligure protagonista con un suo spazio espositivo al Travel Expo, il principale appuntamento fieristico scandinavo dedicato al turismo, in corso alla Nova Spektrum Arena di Oslo-Lillestrøm, in Norvegia.

L’occasione è buona per presentare al pubblico scandinavo e agli operatori del settore l’offerta turistica della città, eletta città Best in Travel 2025 da Lonely Planet. Al centro del ‘manifesto’ il patrimonio storico-artistico-culturale con i Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco, e la Rolli Experience per vivere l’esperienza di un soggiorno come un ospite dell’Antica Repubblica, ma anche le bellezze paesaggistiche e naturali e le eccellenze enogastronomiche.

I turisti provenienti da Nord Europa, d’altronde, sembrano avere scoperto e apprezzato la città della Lanterna, soprattutto quelli norvegesi. Secondo i dati snocciolati dal Comune sono cresciuti del 5% negli arrivi e dell’8% nei pernottamenti. La partecipazione al Travel Expo di Oslo è dunque, nelle intenzioni dell’amministrazione, un buon modo per consolidare questa tendenza.

“La partecipazione al Travel Expo di Oslo oltre a rappresentare una nuova e prestigiosa vetrina internazionale per la nostra città, ci permette di consolidare il nostro posizionamento su un mercato che sta conoscendo un’importante crescita come quello scandinavo – ha detto l’assessora comunale al Turismo Alessandra Bianchi – Lavoriamo per offrire a tutti i visitatori che sceglieranno la nostra città un prodotto turistico di qualità con particolare attenzione all’aspetto esperienziale, oggi sempre più ricercato. Un’offerta che si arricchisce anche con i grandi appuntamenti fieristici come, ad esempio Euroflora che, per l’edizione 2025 tornerà nella sua sede originaria del Watererfront di Levante”