Genova e il suo futuro possibile tra scienza e tecnologia, “il Gruppo dei Venticinque” lancia la sfida: sabato la presentazione

Genova. “Le nuove tecnologie energetiche e digitali rappresentano una grande opportunità per i giovani, che posseggono già “un’identità digitale”. È da qui che Genova deve ripartire. Gli spazi e le possibilità ci sono, e sono da cogliere e potenziare“.

Queste le parole che sintetizzano al meglio il messaggio lanciato da “Il Gruppo dei Venticinque“, un think tank informale capitanata da Carlo Castellano, fondatore di Esaote, promotore illo tempore del parco scientifico degli Erzelli e oggi presidente di Alpim, Associazione ligure per i minori, insieme a Giovanni Pittaluga, professore di economia dell’Università degli Studi di Genova e ex assessore regionale e Roberto Sinigaglia, docente di Storia presso l’ateneo genovese.

Il gruppo – a cui aderiscono altre personalità genovesi di cui al momento non si conoscono i nomi – il prossimo sabato 1 febbraio, alle ore 11, presso la Saletta Pertini del Caffè Mangini in piazza Corvetto, presenterà la propria proposta alla città: “In questo periodo di grandi e rapidi mutamenti globali – si legge nel comunicato stampa che lancia l’incontro – in questa città con la popolazione più anziana d’Europa, occorre oggi investire sulle nuove generazioni. “Il Gruppo dei Venticinque” ha avviato da circa un anno una riflessione con un inedito percorso progettuale: il futuro di Genova dipende dall’esprimere una nuova visione difficile da realizzare ma assolutamente necessaria. E questo partendo dalle opportunità fornite dalla scienza, dalle nuove tecnologie e dalle innovazioni. Una lettera aperta alla città, ideata e sottoscritta da un gruppo di genovesi fuori dalla politica, che fanno parte del mondo della scuola, dell’università, della ricerca scientifica, dell’imprenditoria e delle professioni”.

Le basi da cui partire, secondo i 25, sono tutte eccellenze genovesi legate al mondo della scienza, della tecnologia e della ricerca presenti o in fase di realizzazione: “Innanzitutto, abbiamo a Genova il più importante centro di ricerca scientifica e tecnologica del nostro Paese quale è l’IIT, Istituto Italiano di Tecnologia. La scommessa del Campus – Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli sta finalmente decollando e oggi comprende 2000 tra tecnici, ricercatori e scienziati laddove 20 anni fa erano accumulati 40.000 container vuoti. Il Festival della Scienza è una realtà unica e consolidata in Italia, mentre in Val Polcevera è stato progettato il nuovo Distretto Educativo dell’Innovazione con al centro il primo Liceo Statale Tecnologico Sperimentale del nostro Paese“.

Una congiuntura forse unica che quindi, per il gruppo, rappresenta una grande occasione da non perdere per rilanciare il futuro della città, che dopo la sua fase industriale, di fatto è ancora alla ricerca di una identità definita, sospesa nel binomio logistica-turismo che però oggi non può più bastare: “E’ indispensabile spezzare l’isolamento di Genova e la Liguria con le relative infrastrutture e sviluppare una cultura che impatti non solo l’industria manifatturiera e quella tecnologica con più forte potenziale, ma anche i servizi e le public utilities – conclude la nota – Genova deve puntare sulla scienza e sulla tecnologia e questo per offrire opportunità di qualità ai giovani”.

Una ricetta senza dubbio ambiziosa, che sarà offerta ad una città, Genova, che nei prossimi mesi sarà chiamata alle urne per decidere chi la guiderà i prossimi anni.