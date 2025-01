Genova, 53esima tra le città italiane più green: minor tasso di motorizzazione auto, male per la gestione dei rifiuti

Genova. Secondo il report di Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, la città di Genova si piazza in 53esima posizione nella classifica delle città italiane più green. Il capoluogo ligure, ottiene un punteggio del 56,6%, superiore alla media nazionale del 55,8%. Prima in classifica, Reggio Emilia, con un punteggio di 80,66%. Le altre città liguri si piazzano al 22esimo posto, con la Spezia (64,33%), al 61esimo posto, con Savona (55,40%) e al 97esimo posto con Imperia (40,38%).

Genova, rispetto all’anno precedente, in cui ricopriva la 58esima posizione con un punteggio di 56,43%, è quindi salita in classifica e migliorando le sue prestazioni green.

Nel report, però, non mancano anche le criticità: infatti, il capoluogo è tra le grandi città che hanno più problemi con la gestione dei rifiuti – nel 2024 si piazza in 97esima posizione per quanto riguarda la classifica della raccolta differenziata, con un miglioramento rispetto al 2023 di due posizioni – e con una diffusione e utilizzo insufficienti di infrastrutture dedicate alla ciclabilità – la classifica registra un peggioramento per quanto riguarda questo dato: nel 2024 si aggiudica il 93esimo posto rispetto al 25esimo del 2023. Inoltre, i numeri dei giorni di superamento dei limiti dell’ozono a Genova, sono superiori rispetto alla media: si piazza, così, in 79esima posizione con un peggioramento di 28 posizioni rispetto al 2023.

Si aggiudica, però, il secondo posto tra le migliori città per quanto riguarda il minor tasso di motorizzazione auto, migliorando la 26esima posizione del 2023. Secondo il rapporto Istat sul parco veicolare in Italia nel 2023, invece, Genova si piazzava in terza posizione tra le città con il più alto tasso di motorizzazione per motocicli.