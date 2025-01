Genoa, Vieira vede il bicchiere mezzo pieno: “Non è passo indietro, Masini rispecchia passione tifosi”

Un bel primo tempo non basta al Genoa per uscire con punti dall’Olimpico di Roma. Nella ripresa, la qualità dei capitolini, in particolare grazie a El Shaarawy e Dybala, è uscita fuori mentre il Grifone ha faticato a far girare il pallone e a tessere trame offensive. Un 3 a 1 che non dovrebbe lasciare troppe scorie, come testimoniano le parole di mister Patrick Vieira.

A fine partita, il saluto ai 600 tifosi giunti da Genova per sostenere la squadra: “Sono molto orgoglioso – esordisce il tecnico francese ai microfoni di DAZN – . Abbiamo disputato una partita con personalità e coesione. Era difficile per loro creare opportunità. Abbiamo fatto bene. Quando hanno fatto i cambi si è fatta dura per noi. L’uscita di Bani ci ha tolto esperienza e qualcosa a livello di comunicazione. Possiamo tornare a Genova a testa alta. Bisogna lavorare e andare avanti”.

Buono il palleggio nel primo tempo, più difficoltà nella ripresa. Si poteva fare meglio? “Si può sempre fare di più. Nella ripresa si poteva gestire meglio la palla, ma la qualità della Roma ha fatto la differenza. È stata una partita difficile contro una buona squadra”.

Masini, che ha segnato il pareggio, ha versato anche qualche lacrima nell’esultare: “Quella di Masini è la passione che vogliamo. Lui è cresciuto nel Genoa. In come ha festeggiato ci sono la passione e la determinazione che vogliamo per questa squadra. Masini rispecchia la passione dei tifosi. Lavoriamo per migliorare questo giocatore“.

La prossima settimana un altro scontro salvezza: “Contro il Monza sarà una partita importante ma non di più rispetto a quella di questa sera. Ci sono ancora tante partite. Non abbiamo fatto indietro, perché abbiamo fatto bella figura contro una squadra fortissima. Siamo sulla strada giusta”.