Genoa, Vieira: “Tre punti meritati. Masini e Thorsby hanno lo spirito che vogliamo: dare tutto senza mollare mai”

Genova. Sedici punti in dieci partite e sei clean sheet. Il bottino di Patrick Vieira è di tutto rispetto. La squadra è lontana sei punti dalla zona calda, ma soprattutto sembra ormai in fiducia e di una compattezza simile a quella dei momenti migliori dello scorso anno.

Una formazione inedita e inattesa con Kassa esterno d’attacco, Sabelli a coprire sulla destra, un Thorsby praticamente a tutto campo, la conferma di Masini leone in mezzo al campo: “La cosa importante − dice Vieira in conferenza stampa − è mettere in campo giocatori che stanno bene fisicamente. Oggi abbiamo fatto una bella partita di squadra già dall’inizio, abbiamo fatto vedere che c’era voglia di trovare i tre punti, abbiamo giocato con intensità e disciplina. I tre punti sono meritati non è stata una partita facile, siamo rimasti organizzati e sono molto felice della prova della squadra”

Positivo l’impatto di Cornet sulla partita: “Lui non è ancora pronto per giocare dall’inizio, ha ancora tanto da lavorare e deve crescere fisicamente”. Tra i giocatori migliori del match Masini e Thorsby: “Hanno lo spirito che vogliamo noi in società, hanno voglia di dare tutto per la squadra e quando sono sul campo non mollano mai. Abbiamo visto l’atmosfera che c’era sul stadio e questa connessione che c’era tra giocatori e tifosi. È stata veramente una bella serata per tutti i tifosi del Genoa“.

A segnare due difensori, Vasquez dopo tanti legni ha insaccato: “Joan aveva determinazione di fare gol, ma dobbiamo e possiamo essere più pericolosi sui calci di punizione, dobbiamo fare di più. Abbiamo qualità di piedi, dobbiamo essere alti, aggressivi dentro l’area, è importante avere giocatori come Ekuban, Ekhator, Messias, in panchina”. Pinamonti non ha segnato ma ha fatto una grande partita per i compagni: “Mi piace tantissimo – dice Vieira – si sacrifica per la squadra, lui è in un periodo un po’ sfortunato, doveva fare gol su rigore e ha creato situazioni pericolose. Noi dovremmo supportarlo di più. Sta facendo un grande lavoro per la squadra, gli manca solo il gol in questo periodo”.

Adesso che la classifica sorride Vieira resta coi piedi per terra: “Noi continuiamo a guardare dietro, l’obiettivo non cambia. Vogliamo rimanere in serie A e fino a che non siamo salvi continuiamo a lavorare con umità”.

Innegabile, però che Vieira abbia portato una certa serenità all’ambiente: “La fiducia viene con il lavoro, bisogna essere chiari a dire quello che ti aspetti dai giocatori. Da quando sono arrivato questo gruppo è sempre stato positivo e questo è un piacere per me. Ora pensiamo alla prossima partita. Quando dico lavoro di gruppo lo dico in tutti i ruoli: presidente, direttore, fisioterapista. Abbiamo tutti capito bene che abbiamo un ruolo importante da giocare. Così si va avanti”.