Genoa, Vieira: “Sono contento per come abbiamo gestito la partita e possiamo fare ancora meglio”

Genova. Una partita non facile, ma importantissima per il proseguio del campionato del Genoa quella di oggi contro il Parma. Il Grifone non ha fallito e Patrick Vieira porta così a casa 13 punti in 8 partite e la prima vittoria casalinga.

Con lui di sicuro il Genoa ha cambiato modo di affrontare le partite cercando di non buttare mai via il pallone: “Sono felice e contento, era una partita importante per noi, abbiamo fatto un passo in avanti, poi ci sono altre partite dove vogliamo fare bene, ma quella di oggi è stata bella dall’inizio alla fine. La vittoria dopo 233 giorni è arrivata con una bella prestazione, siamo felici e contenti, ma iniziamo subito a lavorare per la prossima partita”.

La rete arriva da uno dei gioiellini del Genoa: Morten Frendrup, oggetto del desiderio di tante squadre: “Per noi è un giocatore importantissimo, porta tanta energia, è sempre positivo. Credo che lui possa creare ancora più opportunità per la squadra”.

Il mister spiega quali sono state le difficoltà del primo tempo: “Per la qualità dell’avversario, che aveva due linee di quattro, era complicato per noi andare in avanti, per questo sono contento per come abbiamo gestito la partita. Il Parma è una squadra forte in contropiede. Certo possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo avuto un’ottima organizzazione, sono contento di come l’abbiamo gestita. Abbiamo fatto girare la palla per trovare il giocatore da solo e abbiamo qualità tecnica per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi”.

Proprio sulla gestione, stavolta dell’organico, Vieira ripete quello che ormai è un mantra, o la risposta di default quando gli viene chiesto di Mario Balotelli: “La cosa importante, per me, è la coesione vista dopo la partita tra tifosi e giocatori, la cosa importante è la squadra e quando siamo tutti sulla stessa strada si vincono le partite. I tifosi stavano aspettando i tre punti, l’abbiamo fatto. L’atmosfera ha dato più energia alla squadra”.

Parola d’ordine equilibrio: “Questo fa parte della qualità della nostra squadra, oggi abbiamo fatto una gara perfetta, abbiamo gestito bene i momenti difficili, creato e provato ancora di più a vincere dopo l’1-0”. Il Genoa porta a casa un’altra partita senza subire reti: “Se non prendiamo gol è perché lavoriamo bene da davanti, con Pinamonti e Thorsby che mettono l’avversario in difficoltà e poi Leali sta facendo bene per noi”.

Un ulteriore passo avanti il Genoa potrà farlo anche grazie al mercato? “La prima preoccupazione che ho è lavorare con la squadra che ho con me e sono contento quando vedo ciò che fanno sul campo. Staremo a vedere”.

Kassa è entrato al posto di Badelj, che ha avuto un problema al flessore a fine primo tempo: “Ha fatto bene, è un giovane che ha bisogno di fiducia e di continuità, Sono contento della partita che ha fatto, anche Masini ha portato energia e qualità. Spero che il problema di Badelj non sia grave”.