Genoa, Vieira: “Roma squadra di qualità, ma se gestiamo la pressione potremmo metterli in difficoltà. Otoa giocatore di prospettiva”

Genova. Contro il Parma è arrivata la prima casalinga targata Vieira. Ora però il Genoa è atteso da una sfida importante contro la Roma. All’Olimpio il Grifone non ha mai vinto nella sua storia.

“La cosa importante è che noi stiamo crescendo come squadra, sono molto soddisfatto dell’ultima partita che abbiamo fatto e di aver ottenuto questi 3 punti in casa. Li abbiamo meritati, ma il focus non deve essere il risultato. Ora però c’è un’altra partita da affrontare contro una squadra forte, con individualità importanti. Non è mai semplice andare a Roma ma noi andremo lì con orgoglio e con la voglia. Questa partita è una bella sfida per noi”.

“Il contesto sarà difficile ma noi dovremo essere concentrati sul gioco da proporre. Roma una società importante, e saremo accolti da un’atmosfera pesante ma noi dovremmo gestire l’emozione e se ci riusciremo gli creeremo delle difficoltà”, spiega il tecnico.

Il mister dei rossoblù ha fatto il punto su Messias: “Dobbiamo imparare dagli errori precedenti, per cui dobbiamo valutare il lavoro che ha svolto in settimana e domani prenderemo la decisione tra tutti se portarlo o no”.

Intanto per il match con la Roma di venerdì 17 gennaio non ci sarà Badelj. Il capitano starà fuori circa dieci giorni. Vieira ha affermato che per sostituirlo si sono provate diverse soluzioni: “C’è anche Masini che ha sempre fatto bene quando è entrato. E’ in fiducia. Questa settimana abbiamo provato diversi giocatori, aspetteremo per fare la scelta. Se Miretti può giocare al suo posto? Si, però con la sua qualità tecnica credo che serve di più alla squadra se gioca più avanti”.

Il tecnico ha commentato anche il nuovo arrivato Otoa, classe 2004: “Giocatore giovane con qualità tecnica e fisica. Soprattutto dovrà prendere fiducia e migliorare però un giocatore importante per il futuro della società”.

Per la sfida contro i giallorossi il tecnico ha affermato che non ci sarà nessun recupero. “Per Vitinha, Norton-Cuffy ed Ekuban è troppo presto”