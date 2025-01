Genoa, Vieira promuove i suoi dopo il pareggio con il Lecce: “Soddisfatto del punto conquistato”

“C’è sempre voglia di migliorare nella gestione della partita, però sono soddisfatto del punto che abbiamo preso oggi contro una buona squadra che ha disputato un’ottima partita”. È facilmente riassumibile in questa maniera quanto espresso da Patrick Vieira nel post-gara del match pareggiato dal Genoa in trasferta contro il Lecce.

“Siamo rimasti solidi e organizzati – ha proseguito l’allenatore commentando lo 0-0 del Via del Mare -, e abbiamo preso questo punto che alla fine reputo meritato. Loro hanno avuto il possesso senza creare tanto. Penso che questo pareggio sia meritato perchè abbiamo dimostrato compattezza e unità”.

“L’equilibrio – ha continuato Vieira – mostrato è stato importantissimo. Volevamo creare di più provando a colpire in contropiede però abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata che non ci ha lasciato molti spazi. Prendere un punto qua non era semplice. Difensivamente abbiamo dimostrato qualità e abbiamo avuto due o tre occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio per fare gol. Nel complesso tuttavia sono contento del punto preso oggi contro una bella squadra”.

In seguito l’allenatore del Genoa si è soffermato su alcuni singoli: “Penso che Vitinha abbiamo fatto una grande gara, ha mostrato lo spirito che dovremmo sempre avere. Ci sono squadre forti che hanno perso punti a Lecce, motivo per cui noi avevamo bisogno di tutti i giocatori uniti sul campo a lavorare per la squadra. Oggi credo che Vitinha, così come Miretti, lo abbia fatto. È stata una partita difficile ma abbiamo dimostrato che stiamo crescendo come squadra. Era importante non perdere e abbiamo preso questo punto. Sono contento di ciò che abbiamo dimostrato”.

Su Frendrup: “Per noi Morten è un giocatore fondamentale proprio come lo sono Badelj, Thorsby e Vasquez. Abbiamo bisogno di avere tutti i giocatori in forma e disposti a dare tutto come fatto oggi da Kasa, che non giocava da tempo, ed Ekhator, di ritorno da un lungo infortunio”.

Infine Vieira ha concluso il proprio intervento rispondendo ad un quesito sul mancato impiego di Balotelli: “Mario per noi è un giocatore importante così come Sabelli, Vogliacco, Bohinen e Pereiro. Noi facciamo un gioco di squadra e tutti sono importanti. Oggi ho fatto delle scelte ma domani potrei farne altre. La cosa importante sono la squadra e la società. Se tutti riusciremo a capire questo, faremo delle cose importanti esattamente come dimostrato oggi”.