Genoa, Vieira: “Contro la Fiorentina partita difficile ma fare punti per rimanere in serie A. Messias c’è”

Genova. Dopo la vittoria casalinga contro il Monza per il Genoa è tempo di pensare alla difficile sfida contro la Fiorentina, che si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 15.

“Sarà una trasferta contro una squadra forte che ha fatto bella partita contro la Lazio, con qualità individuale. Ci aspetta quindi una partita difficile”, afferma il tecnico mister Vieira.

“Dobbiamo continuare ad essere collettivamente forti, non dobbiamo abbassare la nostra concentrazione e avere lo spirito giusto”, aggiunge il tecnico.

Il calciomercato nel frattempo ha portato al Grifone dei nuovi innesti, tra cui Jean Onana dal Besiktas. Il centrocampista domani non sarà convocato per questioni burocratiche: “Onana giocatore che conosco bene – afferma Vieira – un calciato con qualità tecnica, ha un fisico forte ed ha esperienza. Per tutti i prossimi mesi ci potrà dare una mano e portarci equilibro”.

Buone notizie arrivano anche da Ruslan Malinovskyi: “Si è allenato e questa settimana ha fatto dei passi in avanti, ha iniziato a prendere parte alle partitelle”. Anche il capitano Badelj sta bene come confermato dal mister: “Si sente bene, ha fatto due settimane di lavoro importanti. Bani invece non è ancora pronto, mentre Zanoli è ok”.

La grande novità però arriva da Messias: “Ha fatto la miglior settimana da quando sono qui – spiega – domani giocherà, non dall’inizio ma scenderà in campo”.

Il tecnico si è soffermato anche su Cornet, che nella partita contro il Monza ha portato qualità: “Ha fatto tutta la settimana con la squadra, ma non so se giocherà dall’inizio. Importante che si sente bene e che capisca quale sia il suo ruolo e le responsabilità che ha”.

Il mercato terminerà lunedì 3 febbraio a mezzanotte. Per il tecnico Vieira la rosa è ancora un po’ “troppo” abbondante numericamente, c’è da fare qualcosa ancora in uscita ma non esclude nulla nemmeno in entrata. Resta però soddisfatto da quanto fatto dalla società: “Dobbiamo aspettare e vedere gli ultimi giorni”.

Domenica arriverà la Fiorentina dell’ex Gudmundsoon. Il Genoa ha preparato la partita sulle ali dell’entusiasmo della vittoria contro il Monza ma il tecnico predica la calma:” Abbiamo preparato bene la partita. Anche se noi abbiamo vinto contro il Monza capiamo che ci sono ancora tanti punti che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di rimanere in Serie A

“La società, il nuovo presidente e i tifosi vogliono rimanere nella massima serie, non siamo ancora usciti da questa pressione e quindi dobbiamo lavorare bene con lo spirito giusto e l’attitudine giusta. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere esigenti con noi stessi”

Anche Vitinha ci sarà domani, sono quasi tutti a disposizione, tanta abbondanza per il tecnico: “Finalmente – conclude – abbiamo bisogno di tutti, poi devo vedere la settimana che hanno fatto e scegliere ma tutti hanno voglia di aiutare la squadra”.