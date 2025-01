Genova. Un incontro durato poco più di mezz’ora, quello che il nuovo presidente del Genoa, l’imprenditore romeno Dan Sucu, ha avuto martedì pomeriggio con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel palazzo di piazza De Ferrari. Sucu, che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, era accompagnato dal direttore generale della squadra Flavio Ricciardella e da un dirigente della squadra.

Un formale visita di rappresentanza quella di Sucu che, recentemente, ha rilevato la società calcistica dal fondo 777, ma con Marco Bucci è stato affrontato anche il tema dello stadio Luigi Ferraris. Resta infatti in piedi il progetto di restyling che a oggi dovrebbe vedere coinvolte direttamente sia il Genoa sia la Sampdoria oltre, in linea ipotetica fino a quando non ci sarà un bando ufficiale, il gruppo immobiliare Cds, lo stesso che sta curando il recupero del Waterfront Levante. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella e il Chief Strategy Officer della società, Alessandro Galleni.

Domenica Dan Sucu era a Marassi per la partita Genoa-Parma, vinta dal Grifone per 1 a 0. A proposito di incontri istituzionali: in una veste informale si è scattato una foto con l’assessora comunale genovese Marta Brusoni. Nessun incontro, oggi, con l’amministrazione comunale dato: il vicesindaco reggente è impegnato in Vietnam per un roadtrip insieme ad Autorità portuale e Spediporto.