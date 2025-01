Genoa-Parma LIVE (1-0). Tiro di Frendrup deviato da Del Prato diventa imprendibile per Suzuki

Genova.

65′ Gol del Genoa! Tiro di Frendrup deviato in modo evidente da Del Prato, la palla assume una traiettoria altissima e imprendibile per Suzuki

64′ Ammonito Kassa, stoppa male il pallone e atterra Keita che glielo aveva rubato

62′ Palla persa dal Genoa in zona pericolosa, tentativo dalla lunetta di Sohm di poco alto. Nell’azione successiva Vasque incespica sul pallone e regala un corner agli ospiti

59′ Doppio cambio nel Parma: esce Balogh per Hainaut e Almqvist per Cancellieri

57′ Occasione Genoa: palla vagante che va verso Kassa dal limite dell’area, il centrocampista è libero e ha tutto il tempo per prepararsi al tiro invece si sbilancia con il corpo arretrato. Palla di molto sopra la traversa

52′ Occasione Parma: tiro al volo di Almqvist lasciato libero, deviazione di Leali in angolo. Sugli sviluppi tiro di Mihaila alto

48′ Batte Martin, colpo di testa di Bani, para in presa alta Suzuki

48′ Cross di Zanoli, deviazone di Valeri in corner

46′ Il Genoa reclama un tocco di mano in area di rigore, ma per l’arbitro Colombo tutto a posto

46′ Si riparte, palla al Parma, ora il Genoa attacca verso la Nord

Termina 0-0 il primo tempo tra Genoa e Parma, con i rossoblù, davanti al nuovo proprietario Dan Sucu, che fanno la partita (67% di possesso palla), ma non trovano la rete. Il Genoa appunto fa un gran possesso, spesso sterile, ma le occasioni ci sono comunque state anche se poche. Al 23′ è addirittura doppia sui piedi di Vasquez, salito per un corner: il messicano tira due volte in porta e viene ribattuto prima da Valeri, poi da Suzuki.

Al 33′ cross di Miretti dal fondo a destra, colpo di testa di Pinamonti sul secondo palo che si spegne sulla rete esterna.

Il Parma si difende bene e riparte quando può, al 5′ Badelj si fa prendere in velocità e atterra Keita beccandosi il giallo, al 32′ l’unico vero tentativo degli ospiti: verticalizzazione per Bonny, Bani cerca di allargarlo in attesa dell’arrivo di Vasquez. L’attaccante scocca un diagonale che termina di poco a lato. Al 5′ primo giallo per Badelj, in ritardo su Keita, il capitano è costretto a uscire al 45′ per un problema al flessore: dentro Kassa.

45′ Entra Kassa e viene dato un minuto di recupero

44′ Problemi al flessore per Badelj, che si accascia

39′ Angolo per il Parma, Zanoli in scivolata toglie il pallone a Almqvist. Sul corner di Mihaila Leali allontana coi pugni

38′ Ammonizione per Pecchia sulla panchina del Parma

36′ Ammonizione per Hernani, fa un fallo da gioco pericoloso su Zanoli e protesta

33′ Occasione Genoa: cross di Miretti dal fondo a destra, colpo di testa di Pinamonti sul secondo palo che si spegne sulla rete esterna

32′ Occasione Parma,verticalizzazione per Bonny, Bani cerca di allargarlo in attesa dell’arrivo di Vasquez. L’attaccante scocca un diagonale che termina di poco a lato

29′ Ancora Genoa all’attacco: Thorsby allunga per Miretti, che serve Pinamonti, crossi in mezzo deviato da Suzuki

27′ Ancora un corner guadagnato dal Genoa e non sfruttato: Badelj prova il tiro a volo, ma sparacchia fuori

24′ Erroraccio di Martin che favorisce la ripartenza del Parma, ci mette una pezza Bani mettendo in angolo. Ancora corner sugli sviluppi grazie a una spazzata di Zanoli

23′ Doppia occasione Genoa! Sulla battuta del calcio d’angolo la palla arriva a Vasquez che tira due volte in porta e viene ribattuto prima da Valeri, poi da Suzuki

23′ Del Prato devia un cross di Miretti. Corner.

18′ Altro corner guadagnato dal Genoa, Del Prato svirgola un pallone

13′ Calcio di punizione battuto profondo da Mihaila, Leali esce coi pugni, palla in corner. Sugli sviluppi il Parma arretra sulla propria tre quarti pur mantenendo il possesso palla

10′ Cross di Zanoli, colpo di testa di Pinamonti di poco sopra la traversa

6′ Altro giallo, stavolta per Valenti, che sgambetta Frendrup impedendogli di battere rapidamente un calcio di punizione

5′ Sulla battuta esce coi pugni il portiere Suzuki, il Parma riparte con Keita che viene travolto da Badelj, cartellino giallo per lui

4′ Primo corner per il Genoa guadagnato da Zanoli che fa rimpallare la palla su Valenti

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Sud

Lunch match al Ferraris per Genoa e Parma. Vieira sceglie De Winter titolare al posto di Sabelli. In campo anche Thorsby, confemati Miretti e Zanoli nel 4-3-3 con Pinamonti attaccante centrale.

Vogliacco, presente allo stadio con la famiglia, si è concesso alle foto dei tifosi che lo hanno ringraziato e fatto l’in bocca al lupo per la nuova avventura proprio col Parma che lo attende da domani.

Allo stadio c’è anche il nuovo proprietario Dan Sucu, alla prima allo stadio come socio di maggioranza.

Genoa: Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Badelj (45′ Kassa), Zanoli, Thorsby, Frendrup, Miretti, Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Gollini, Sommariva, Bohinen, Messias, Pereiro, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Melegoni, Masini.

Parma: Suzuki, Del Prato, Balogh (59′ Hainaut), Valenti, Valeri, Keita, Hernani, Sohm, Almqvist (59′ Cancellieri), Bonny, Mihaila.

Allenatore: Pecchia.

A disposizione: Marcone, Corvi, Lovik, Camara, Leoni, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco, Man.

Arbitro: Colombo di Com o

Ammoniti: Badelj, Kassa (G); Valenti, Hernani, Pecchia (P)

Spettatori: 3596 biglietti venduti, di cui 961 ospiti. 28093 abbonati