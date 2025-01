Genoa, Ottolini lavora ad un ultimo colpo di mercato: il secondo portiere. Alessio Cragno la novità

Genova. Dopo gli acquisti del difensore Otoa (dall’Aalborg) e dell’attaccante Maxwell Cornet (dal Southampton) il mercato del Genoa in entrata si può considerare quasi concluso.

L’ultimo rinforzo, come trapela dalla società, arriverà per puntellare la porta; infatti il direttore sportivo Marco Ottolini è alla ricerca di un estremo difensore dopo la partenza di Gollini, con destinazione Roma.

Non ci saranno quindi ulteriori rinforzi ne a centrocampo ne in attacco, nonostante la partenza di Ankeye. Non è ancora del tutto accantonata la partenza invece di Mario Balotelli, che da quando c’è mister Vieira sulla panchina del Grifone ha collezionato, in campo, solamente 33 minuti (recuperi esclusi). Anche se però il numero 45 dovesse partire non si provvederebbe alla sua sostituzione.

L’ultimo tassello che quindi potrebbe arrivare per completare la scacchiera di mister Vieira è quello del secondo portiere, tra i possibili candidati c’è Alessio Cragno. Il toscano attualmente veste la maglia del Monza ma come confermato dal suo agente, non rientra più nei piani della società brianzola. L’interesse sembra concreto ora però resta da vedere se le due società troveranno l’intesa.

L’arrivo del classe 1994 dovrebbe, quindi, poi dare il via libera definitivo al passaggio di Franz Stolz al Rapid Bucarest, del presidente Dan Sucu.