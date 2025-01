Genoa Open Ju Jitsu, si avvicina l’appuntamento con la seconda edizione

Genova. Scatta il conto alla rovescia per il 2° Genoa Open Ju Jitsu. Appuntamento dal 31 gennaio al 2 febbraio presso il nuovo palasport di Genova per l’evento internazionale, valevole quale Regional event per il ranking mondiale della Ju Jitsu International Federation.

L’evento, organizzato da Lino Team Ju Jitsu, si svolge sotto l’egida della JJIF e della Ju Jitsu European Union, presenti nel capoluogo ligure con alcuni dei loro massimi dirigenti, con il patrocinio di Regione Liguria, del Comune di Genova, del Coni Liguria. Il 2° Genoa Open Ju Jitsu sarà uno dei primi eventi dell’annualità “Liguria Regione europea dello Sport 2025”

Al momento sono 599 gli atleti iscritti, provenienti da 19 nazioni, in rappresentanza di quattro continenti (Europa, Asia, Africa e America). Sono già 100 le presenze in più rispetto al 2024. Le registrazioni proseguiranno con la “late entry” fino al 20 gennaio. Già oltre 120 coach registrati e 50 official. La stima complessiva è un indotto tra atleti, coach, staff e pubblico pari a 1200/1300 persone al giorno sul territorio genovese. La posizione strategica del Palasport, nelle intenzioni degli organizzatori, permetterà di raccordare l’evento sportivo, con la visita della città.

Gli atleti si confronteranno in tutte le discipline agonistiche previste dalla Federazione internazionale: il Fighting System, il Jiu Jitsu, il Duo System, lo Show System e il Contact Ju Jitsu. Dopo l’attività dimostrativa del 2024 verrà introdotta la competizione di Para Jiu Jitsu ed Inclusive Self Defense con alcuni incontri tra atleti disabili, in un’ottica di sviluppo dell’inclusività di questa disciplina.

Le classi d’età previste sono Under 14, 16, 18, 21 e Adult. Ai nastri di partenza, ci saranno atleti dai 12 anni fino a diversi atleti al top del ranking mondiale.

Per la prima volta il Ju Jitsu italiano si presenta unito sotto un’unica bandiera, consentendo a tutti gli atleti italiani la partecipazione al circuito JJIF, e che vedrà la competizione valevole per l’acquisizione di punteggi che contribuiranno alla selezione delle nazionali italiane nelle classi d’età maggiori.

“Dopo la scommessa dell’edizione 2024, ritorna il Genoa Open Ju Jitsu, che è diventato ormai un appuntamento fisso del circuito mondiale della Ju Jitsu International Federation – afferma l’organizzatore Matteo Repetto, responsabile di Lino Team Ju Jitsu – Abbiamo riscontrato il gradimento di moltissime delegazioni straniere, che nella edizione passata hanno apprezzato il livello qualitativo di organizzazione e le bellezze della nostra città, ritornando ancora più numerosi nella annualità di Liguria Regione Europea dello Sport. Grazie al supporto delle istituzioni locali, la macchina organizzativa potrà godere del nuovo palasport che sicuramente aumenterà prestigio e visibilità all’evento che contiamo di proseguire e fare crescere negli anni a venire. Nei prossimi giorni potremo iniziare a svelare alcuni dei nomi più prestigiosi che calcheranno i tatami genovesi”.

Lino Team sarà presente con i suoi migliori atleti: su tutti Chiara Fiorelli, che ha appena iniziato ad allenarsi proprio con la società genovese di arti marziali, Campionessa Europea assoluta in carica, Luana Lauri, argento europeo Under 21, ed Elio Moretti,

quinto posto ai recenti Mondiali ad Heraklion, oltreché con tutti i migliori giovani.