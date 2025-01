Allerta rossa in Liguria, confermata la partita Genoa-Monza al Ferraris

Genova. Nessun rinvio per la partita Genoa-Monza, in programma alle 20.45 di stasera allo stadio Ferraris nonostante l’allerta meteo idrologica per le forti piogge previste in Liguria.

L’ufficialità è arrivata dopo le ultime valutazioni di Prefettura e Lega Serie A in seguito alla riunione del Coc di Genova, che non ha decretato alcun provvedimento dato che il capoluogo ligure si trova in allerta arancione e questo livello di criticità di per sé non impedisce lo svolgimento di eventi sportivi.

Su Genova l’allerta è arancione a partire dalle 18.00 fino alle 8.00 di martedì, ma su Tigullio e Spezzino alla stessa ora scatta l’allerta rossa.

Diverse persone dovrebbero mettersi in viaggio anche da queste zone per raggiungere Marassi e tornare a casa in tarda serata, ma la risposta dei fiumi è attesa nelle ore successive e probabilmente anche questo elemento ha contribuito alla decisione di far giocare regolarmente la partita.