Genoa-Monza LIVE 1-0. De Winter di testa sblocca il risultato

Genova.

74′ Nel Monza fuori D’Ambrosio per Lekovic.

67′ Nel Monza fuori Caprari per Vignato e Maldini per Petagna

65′ Nuovo corner per il Genoa, che frutta una svirgolata di Mota Carvalho

62′ Ammonito Bianco per proteste

61′ Gol del Genoa! La sblocca De Winter di testa su calcio piazzato battuto da Martin sul secondo palo, il numero 4 parte dal limite e sfugge a Carboni, trovando il colpo vincente a due passi dalla riga di porta

58′ Doppia occasione clamorosa per il Genoa: Thorsby si invola verso la porta e tira col destro, Turati devia dove c’è Cornet che tira a botta sicura e trova ancora l’incredibile deviazione di un difensore. La palla danza sulla linea, ma non entra. Cornet era in fuorigioco

55′ Cambio nel Genoa: fuori Kassa per Cornet, che va a sistemarsi esterno a destra

54′ Anche il Genoa guadagna un angolo, ma non lo sfrutta

53′ Corner che arriva subito dopo per un tiro dalla distanza deviato da Vasquez. Batte Caprari per il colpo di testa di D’Ambrosio, blocca Leali

52′ Cross di Mota Carvalho, Caprari ci arriva prima di tutti in area ma batte sopra la traversa chiedendo l’angolo per una presunta deviazione

50′ Corner per il Monza battuto corto, poi il cross in mezzo è disinnescato da Thorsby di testa

48′ Corner guadagnato dal Genoa, grazie a una discesa di Thorsb lanciato da Pinamonti, contrastato sul fondo da Carboni. Nulla di fatto però sugli sviluppi

46′ Neanche un giro di orologio e il Genoa colpisce una traversa con un colpo di testa di Miretti su cross di Pinamonti



46′ Si ricomincia con un cambio nel Monza: fuori Kyriakopoulos per Mota Carvalho. Il Monza batte il calcio d’inizio, Genoa che ora attacca verso la Nord

Primo tempo che termina 0-0 tra Genoa e Monza, con il Grifone che ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, la più ghiotta il calcio di rigore conquistato da Vasquez atterrato da Kyriakopoulos sbagliato però da Pinamonti al 30′.

Formazione da battaglia quella schierata da Vieira con Kassa, Masini e Sabelli in campo. Thorsby agisce molto avanzato.

Il campo ha retto bene e le due squadre giocano a viso aperto. La prima occasione arriva al 16′ ed è per il Monza, l’unica: Genoa che si fa trovare un po’ scoperto e la palla arriva in orizzontale a Kyriakopoulos, piazzato al vertice sinistro dell’area. Il diagonale è deviato quanto basta da Kassa per spegnersi a un soffio dal palo.

Il Genoa arriva dalle parti di Turati al 28′: colpo di testa di Pinamonti imbeccato da Miretti, palla alzata in corner da Turati, che vola a salvare il risultato su conclusione potente ma centrale. Sugli sviluppi del corner il calcio di rigore fischiato e poi sbagliato. La squadra di Vieira non demorde e al 37′ costruisce un’altra azione da rete: ripartenza di Miretti che entra in area e tira verso la porta, Izzo salva tutto deviando in modo decisivo sopra la traversa.

Già un cambio nel Monza per un infortunio occorso ad Akpa Akpro proprio in finale di primo tempo. Vieira dovrà apportare più qualità nel gioco nella ripresa se vorrà portare a casa i tre punti.

45′ Tre minuti di recupero

45′ Entra Bianco al posto di Akpa Akpro

43′ Ammonizione per Akpa Akpro, che atterra Masini. Il numero 7 però ha la peggio, deve essere sostituito

37′ Occasione Genoa! Ripartenza di Miretti che entra in area e tira verso la porta, Izzo salva tutto deviando in modo decisivo sopra la traversa. Sull’angolo palla che resta al Genoa

32′ Gioco fermo per un colpo ricevuto da Masini

30′ Sul dischetto Pinamonti si fa parare il rigore da Turati! Palla tirata non troppo angolata e il portiere si tuffa alla sua destra e respinge

29′ Calcio di rigore per il Genoa: sul corner Vasquez finisce a terra spinto in modo evidente da Kyriakopoulos, che viene ammonito

28′ Occasione Genoa: colpo di testa di Pinamonti imbeccato da Miretti, palla alzata in corner da Turati, che vola a salvare il risultato su conclusione potente ma centrale

28′ Calcio piazzato di Martin verso il centro dell’area, batti e ribatti, palla che arriva dalle parti di Kassa che sbaglia la conclusione trovando

26′ Discesa di Miretti in area di rigore, Pedro Pereira respinge il tiro diretto verso la porta

20′ Ammonizione per Caprari, reo di aver atterrato Masini

16′ Occasione Monza: Genoa che si fa trovare un po’ scoperto e la palla arriva in orizzontale a Kyriakopoulos, piazzato al vertice sinistro dell’area. Il diagonale è deviato quanto basta da Kassa per spegnersi a un soffio dal palo. Nel corner nulla di fatto.

6′ Batte Miretti, colpo di testa di Vasquez un po’ schiacciato, respinge la difesa

5′ Ora è il Genoa a guadagnare un corner con un cross di Pinamonti, ben lanciato da una spizzata di testa di Thorsby che viene deviato da Izzo

3′ Calcio d’angolo per il Monza, con Masini che in scivolata interrompe una discesa di Caprari. Batte lo stesso numero 10 e Leali fa sua la palla in presa alta

1′ Si comincia con palla al Genoa che attacca verso la Sud

Per tutto il pomeriggio ci si è domandati se l’allerta arancione avrebbe provocato il rinvio di Genoa-Monza per questioni di sicurezza. Alla fine la partita si gioca. a prendere la decisione l’arbitro Doveri dopo il sopralluogo prima della gara sul campo che presentava visibili pozzanghere, ma non grosse problematiche a giudicare dal rimbalzo del pallone durante il riscaldamento.

La pioggia ha battuto forte per tutta la giornata e il Ferraris, che non ha i teloni a proteggere il prato, ha mostrato un buon drenaggio. Il problema più grosso sembra nella zona dell’area piccola lato Gradinata Sud.

Tanti sedili vuoti sugli spalti. Tra tanti tifosi, soprattutto del Levante, ha vinto, giustamente, la prudenza.

Vieira schiera una formazione inedita con Sabelli, De Winter, Masini, Kassa in campo dal primo minuto.

Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Kassa, Thorsby, Miretti, Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Vitinha, Messias, Pereiro, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Cornet, Venturino.

Monza: Turati, D’Ambrosio (74′ Lekovic), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (46′ Mota Carvalho), Pereira, Urbanski, Akpa Akpro (45′ Bianco), Ciurria, Maldini (67′ Petagna), Caprari (67′ Vignato).

Allenatore: Bocchetti.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Postiglione, Martins, Colombo.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Caprari, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Bianco (M)

Spettatori: 1883 biglietti venduti, di cui 200 ospiti. 28093 abbonati.